Test Medicina 2021: dove è stato registrato il punteggio più alto in Italia

Test Medicina 2021: con la pubblicazione dei punteggi anonimi, si delinea meglio la situazione. Ecco dove è stato registrato il punteggio più alto in Italia.

Sono stati pubblicati il 17 settembre i punteggi anonimi del Test Medicina 2021. Attraverso gli elenchi, divisi per ogni ateneo, è stato possibile individuare il punteggio più alto e il punteggio più registrato in una data sede.

Anche se al momento non si ha ancora una graduatoria nazionale, che dia una panoramica complessiva, è stato comunque reso noto il punteggio più alto in Italia.

Dove è stato registrato il punteggio più alto?

Pare che a livello nazionale il punteggio più alto del Test di Medicina sia stato registrato a Varese. Uno studente o una studentessa – ancora non è noto – ha portato a casa un bel 82.4. Un punteggio molto alto, che ha sicuramente permesso a lui o a lei di distinguersi all’interno dell’elenco dell’Università Insubria Varese-Como.

Ricordiamo, infatti, che sono stati ben 55.116 i candidati che si sono presentati in tutta Italia per il test d’ingresso in Medicina; al di là della difficoltà del test, non era quindi facile spuntarla.

Test di Medicina: “70.2 % di idonei”

In attesa dei risultati definitiva, si può già iniziare a tirare le somme. Secondo gli ultimi calcoli, ben il 70,2% dei candidati si è rivelato idoneo. Nel Test Medicina 2020, invece, era il 68,4% ad essere risultato idoneo. Cosa significa idoneo? Ricordiamo che questo test prevede una certa soglia minima al di sopra della quale si risulta idonei: il punteggio minimo da conseguire è 20, ma non è detto chiaramente che chi faccia un punteggio pari o maggiore di 20 riesca comunque ad entrare.

Il punteggio minimo per entrare in Medicina nel 2021 dovrebbe essere di 37,3. Dovrebbe quindi essersi abbassato rispetto allo scorso anno, quando si è entrati con 39.5 registrato presso l’Università di Messina.

Le prossime date

Ancora un po’ di attesa e poi sarà possibile conoscere maggiori dettagli sul test ammissione Medicina. Le prossime date da segnare sul calendario sono: