Punteggio minimo Test Medicina 2021: ecco perché potrebbe abbassarsi

Test Medicina 2021: individuato punteggio minimo teorico. Secondo gli esperti, il punteggio minimo per entrare in Medicina potrebbe abbassarsi ulteriormente.

Cresce l’attesa per la pubblicazione della graduatoria nazionale del Test Medicina 2021. Il Miur ha reso noti da qualche giorno i punteggi anonimi del test ingresso Medicina.

Gli studenti hanno potuto visionare i punteggi anonimi suddivisi in base all’ateneo. Per ogni università, infatti, il Miur ha pubblicato un lungo elenco contenente il codice di etichetta del candidato e il calcolo del punteggio accumulato.

Perché il punteggio minimo potrebbe abbassarsi

Secondo gli esperti, il punteggio minimo per entrare in Medicina dovrebbe essere 37,3. Non si ha ancora la conferma assoluta, perché per il momento i punteggi noti sono divisi solo per ateneo. Sicuramente la situazione sarà ancora più chiara dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale, prevista per il 28 settembre.

Gli specialisti sostengono che il punteggio minimo potrebbe abbassarsi ulteriormente a causa di due fattori: non tutti coloro che hanno sostenuto il test di Medicina considerano questo corso come una prima scelta, ed è quindi possibile che poi scelgano alla fine di iscriversi in altri corsi; in secondo luogo, non tutti gli aspiranti medici hanno indicato tutte le università tra le proprie preferenze.

Una cosa sembra certa: il punteggio minimo medicina 2021 sarà più basso rispetto a quello del test medicina 2020. L’anno scorso, il punteggio minimo registrato è stato di 39.5 ed è stato conseguito presso l’Università di Messina.

Test ammissione Medicina: il punteggio più alto a Varese

Mentre in tanti si chiedono se riusciranno a ottenere un posto per studiare Medicina, c’è chi non ha dubbi. Il punteggio più alto del 2021 è stato registrato a Varese: si tratta di uno studente o di una studentessa che ha sostenuto la prova all’Università Insubria Como-Varese. Il punteggio conseguito è 82.4.

Il candidato o la candidata ha portato a casa un bel risultato, un punteggio del genere assicura infatti un posto nella graduatoria nazionale.