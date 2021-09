Assunzioni scuola 2021, via a 112.473 immissioni in ruolo: il decreto

Assunzioni scuola in arrivo a breve. Pubblicato il decreto con il tetto massimo di immissioni in ruolo per l'anno in corso, ancora molti i posti scoperti. Si ipotizza un nuovo concorso scuola straordinario.

Sono in arrivo oltre 100mila assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. Il Dpr che autorizza l’assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riguarderà 112.473 docenti di ogni ordine e grado. Il decreto coinvolge le oltre 8mila scuole italiane, dalla primaria alla secondaria di II grado. Del totale, le assunzioni scuola in Sicilia saranno complessivamente 4.212, come stabiliscono i contingenti regionali per determinare le assunzioni degli insegnanti.

Assunzioni insegnanti: cosa dice il bando

L’immissione del personale docente, come specifica il Dpr, avverrà sulla base del fabbisogno di posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità. Il tetto massimo è di 112.474 unità.

Ma come avverrà, nello specifico, la distribuzione dei posti? All’articolo 3 del bando si stabilisce che il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, nelle assunzioni scuola si terrà conto anche delle quote di riserva.

Scuola assunzioni: quanti saranno i posti a disposizione

Del totale delineato dal MEF di oltre 112mila posti, gli uffici scolastici hanno coperto circa 59.425 posti, tra GaE, GPS di prima fascia e concorsi. Sui posti residui, come stabilito dal Decreto Sostegni bis, le assunzioni scuola avverranno tramite un nuovo concorso scuola straordinario.

Il numero di posti non è ancora ufficiale, ma il Decreto Sostegni bis parla di “un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo“. Dopo le immissioni in ruolo di prima fascia GPS e dagli incarichi aggiunti, tuttavia, sarebbero rimasti scoperti 53.048 posti.

Si attende adesso il bando ufficiale che sancirà le nuove assunzioni scuola. Secondo le ultime fonti, la pubblicazione potrebbe arrivare entro dicembre.