Nuovo concorso straordinario scuola in arrivo: le ultime novità

Nuovo concorso straordinario scuola in arrivo: attesa da molti docenti, la procedura dovrebbe essere espletata entro dicembre 2021. Ecco tutte le ultime novità.

Nuovo concorso straordinario scuola: il Decreto Sostegni bis ha autorizzato una procedura straordinaria per il reclutamento degli insegnanti. Tale procedura avrà l’obiettivo di recuperare i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni 2021/22 e di attribuirli con nuovi ruoli dal 2022/23.

Ma chi può partecipare, quanti sono i posti disponibili e quali sono le ultime novità in merito?

Nuovo concorso straordinario scuola: chi può partecipare

La procedura straordinaria è rivolta agli stessi insegnanti per cui era valida la precedente. Possono partecipare, infatti, tutti i docenti e le docenti che hanno almeno tre annualità di servizio (anche non consecutivo) negli ultimi cinque anni scolastici. Di questi tre, tuttavia, uno deve essere specifico per la classe per la quale si concorre.

Teoricamente, la procedura dovrebbe essere completata entro dicembre 2021 per permettere ai vincitori di essere assunti in tempo per l’1 settembre del 2022. Dopo il concorso, infatti, questi dovrebbero frequentare il corso di formazione e poi superare la prova finale.

Per quanto riguarda, invece, i candidati senza tre annualità di servizio ma in possesso di laurea e di 24 CFU ci sarà il concorso ordinario scuola. Secondo le ultime notizie, anche quest’ultimo dovrebbe finalmente partire entro l’anno.

Posti disponibili

I posti messi a bando per questo nuovo concorso straordinario 2021, come già anticipato. sono quelli rimasti vacanti dalle immissioni in ruolo in riferimento all’anno scolastico 2021/2022. Ma quanti sono questi posti disponibili? I posti vacanti dopo le immissioni in ruolo dalla prima fascia GPS e dai relativi elenchi aggiuntivi dovrebbero essere in tutto 53.048. Quest’ultimi riguarderebbero prevalentemente la scuola secondaria di I e II grado.

Si attende, quindi, l’arrivo di notizie più dettagliate in merito alle date e alle prove per le quali, secondo le ultime notizie, non dovrebbe mancare molto.