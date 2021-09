Concorso ordinario scuola anche per STEM: chi può partecipare

Concorso ordinario scuola: chi può partecipare? La procedura sarà aperta anche alle discipline STEM per coprire i posti rimasti vacanti. Ecco le ultime novità.

Concorso ordinario scuola in arrivo? Sono moltissimi i laureati e gli aspiranti insegnanti che lo attendono. Le ultime parole della sottosegretaria Floridia sembrano rassicuranti, poiché lasciano intendere che l’espletamento delle prove comincerà entro l’anno. Ma quali sono le ultime novità in merito? Ecco alcune informazioni per chiarire cosa succederà nei prossimi mesi.

Concorso ordinario scuola: chi può partecipare

Le informazioni in merito al concorso in questione sono state, nelle ultime settimane, contrastanti. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, sembra che alla procedura che dovrebbe partire entro l’anno potranno partecipare anche coloro che concorrono per le classi di concorso STEM (A020 Fisica; A026 Matematica; A027 Matematica e Fisica; A028 Matematica e Scienze;A041 Scienze e tecnologie informatiche).

Non tutti i posti sono stati assegnati nel corso della precedente procedura dedicata solo alle discipline STEM. Per questo motivo, i posti rimasti vacanti saranno presenti anche per l’0rdinario in arrivo. Inoltre, saranno riaperti – solo per queste classi di concorso – i termini per partecipare. Chi potrà partecipare, dunque?

⁠coloro i quali erano erano già iscritti e non hanno partecipato alla procedura STEM già svolta;

coloro che hanno partecipato e non hanno superato la procedura già svolta;

coloro che hanno partecipato e vinto la procedura.

Come sarà la prova

Come già previsto dalle nuove modalità riguardanti i concorsi pubbici, volute dal ministro Brunetta, anche il concorso scuola non avrà una pre-selettiva. Al contrario, il concorso già bandito si articolerà nel seguente modo: