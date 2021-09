Concorso ordinario scuola entro dicembre: l’annuncio di Floridia

Concorso ordinario scuola: la sottosegretaria Floridia rassicura i docenti sulle tempistiche dello svolgimento delle prove. Ecco tutte le novità sulle prove.

Concorso ordinario scuola: arriva l’annuncio della sottosegretaria Barbara Floridia, che rassicura tutti gli aspiranti docenti. Dall’anno scorso, infatti, sono moltissimi i laureati in possesso dei 24 CFU ad attendere le prove del concorso ordinario che, a causa della pandemia, ha subito una forte battuta d’arresto.

Vediamo tutte le novità in merito.