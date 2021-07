Concorso scuola nel Decreto Sostegni bis: previsti 11mila posti

Concorso scuola 2021: nel Decreto Sostegni bis spunta un nuovo concorso per docenti. Le modalità di accesso e di svolgimento in attesa dell'approvazione.

Dal Decreto Sostegni bis arrivano novità sul fronte del concorso scuola. Con un emendamento approvato nella serata di ieri dalla Commissione Bilancio alla Camera, sarebbe stato approvato un nuovo concorso straordinario scuola che dovrebbe riguardare, secondo i primi calcoli effettuati, circa 11mila docenti con almeno tre anni di servizio. Il testo del Decreto Sostegni bis non è stato ancora approvato in via definitiva e sarà in Aula a partire dalla settimana prossima, per poi passare al Senato.

Concorso scuola straordinario: cosa prevede

Stando a quanto riportato sul testo dell’emendamento approvato, riportato da Orizzonte Scuola, il concorso straordinario riguarda un numero di posti pari a quelli vacanti e “disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo“.

Si tratterebbe, quindi, di un concorso riservato ai docenti non ricompresi dalle Gps (Graduatorie provinciali supplenze) che abbiano svolto un servizio di almeno tre annualità, anche non consecutive, negli ultimi cinque anni scolastici, di cui uno dev’essere specifico.

Il nuovo concorso scuola prevederebbe una prova disciplinare da svolgersi entro il 31 dicembre 2021. Dopodiché verrà stilata una graduatoria su base regionale. Gli insegnanti in posizione utile, dovranno quindi partecipare a proprie spese a un percorso di formazione.

Infine, in caso di valutazione positiva del percorso e della prova finale, i candidati verranno assunti a tempo indeterminato dall’1 settembre 2022 sulla base dei posti vacanti disponibili.

Concorso scuola per il sostegno

Tra gli altri emendamenti approvati nel Decreto Sostegni bis ci sarebbe anche un percorso che apre alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno. L’emendamento includerebbe tutti gli insegnanti che abbiano concluso i percorsi di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

Inoltre, a questi si aggiungerebbero i docenti che stanno ancora concludendo il percorso e che potrebbero entrare di ruolo anche prima di concludere la loro formazione. Si ricorda, infine, che di recente è stato pubblicato il decreto che dà il via alle iscrizione per i corsi di TFA Sostegno 2021. Per l’assunzione di docenti e personale Ata, nel decreto sostegni bis vengono stanziati in totale 400 milioni di euro.