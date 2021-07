Concorsi scuola, arrivano migliaia di assunzioni per docenti: le prove previste

Concorsi scuola? Si prevede un autunno pieno di procedure e assunzioni di docenti. Vediamo nel dettaglio, a quali bandi si fa riferimento e quali sono i dettagli emersi.

Concorsi scuola: questo autunno potrebbe riservare numerosissime nuove opportunità per chi sogna di fare dell’insegnamento la propria occupazione.

Di fatto se il decreto Sostegni-Bis, che oggi arriverà alla Camera, dovesse essere approvato entro il prossimo 24 luglio, alcuni importanti concorsi potrebbero susseguirsi. Di seguito i dettagli sulle prove che potrebbero permettere migliaia di nuove assunzioni.

Concorso ordinario infanzia e primaria

Tra i concorsi scuola previsti, si dovrebbe partire con quelli ordinari. Più nello specifico, si fa riferimento al concorso ordinario infanzia e primaria, bandito con Decreto n. 498 del 21 aprile 2020, volto all’assunzione di 12.863 docenti. Di fatto, questo concorso è rimasto in sospeso: se le domande di partecipazione sono state presentate entro il 31 luglio 2020 le prove non hanno mai avuto luogo.

Con il DL Brunetta e il DL Decreto Sostegni bis le modalità di prove dovrebbero essere semplificate ma potrebbe risultare necessario attendere ottobre 2021 per consultare il nuovo bando. I vincitori dovrebbero essere assunti dal prossimo 1° settembre 2022.

Concorso ordinario secondaria I e II grado

Ancora un concorso ordinario ma stavolta per Secondaria di I e II grado: si fa riferimento a quello bandito con Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 per cui le domande sono state presentate sempre fino al 31 luglio 2021. In questo caso, i posti a disposizione sono 33 mila.

Nuovo concorso STEM

Sono attualmente in corso le prove riservate alle classi di concorso A20 Fisica, A26 Matematica, A27 Matematica e fisica, A28 matematica e Scienze, A41 Scienze e tecnologie informatiche. Per queste, tuttavia, sono previste nuove iscrizioni e procedure, oltre che una data ancora da svelare.

Nuovo concorso straordinario

Si tratta di una novità legata al Decreto Sostegni bis. Tra i concorsi scuola di cui tanto si parla, questo è quello riservato ai posti che rimarranno vacanti dopo le immissioni in ruolo (fase ordinaria e straordinaria da GPS) per l’anno scolastico 2021/22 e che dovrebbe prendere piede entro il 31 dicembre 2021. Ciò significa che attualmente non è possibile capire per quali classi di concorso questo concorso sarà indetto.

Potranno partecipare soltanto i docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque. Aver superato le fasi previste significherà essere assunti a tempo indeterminato dal 2022/23.

Concorso straordinario per l’abilitazione

Infine, andrà citato il concorso straordinario per l’abilitazione, bandito con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020: in questo caso, la presentazione delle domande è stata resa possibile fino al 15 luglio 2020, ma le prove non sono mai state organizzate. Tale procedura di concorso dovrebbe avere luogo entro il 15 dicembre 2021. Nello specifico è prevista una prova scritta computer based con 60 quesiti a risposta multipla a cui rispondere entro 60 minuti.