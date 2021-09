Test Medicina 2021 a Catania: il punteggio più alto registrato

Test Medicina 2021 a Catania: ecco il punteggio più alto registrato nella sede catanese. Il più alto in assoluto è stato invece registrato a Varese.

Sono stati resi noti già da qualche tempo i punteggi anonimi del Test Medicina 2021. Adesso è arrivato già il momento di iniziare a tirare le somme.

I punteggi sono stati pubblicati sul sito Universitaly. Ogni aspirante medico ha avuto la possibilità di visionarli accedendo tramite la propria area riservata. Gli elenchi erano divisi per ogni singolo ateneo, per cui ognuno ha potuto fin da subito vedere i risultati in base alla sede dove ha svolto la prova.

Ricordiamo che, almeno per il momento, si tratta di punteggi anonimi. Ciò significa che in ogni elenco è presente il codice etichetta, la somma dei vari punteggi e il punteggio finale.

Test di Medicina a Catania: il punteggio più alto

Il punteggio più alto registrato a Catania è di 74.5. Colui o colei che ha registrato questo punteggio, si è sicuramente distinto o distinta nel test ammissione Medicina, distaccandosi un bel po’ dai propri colleghi aspiranti medici. Ma purtroppo non è sempre tutto rose e fiori: nella lista c’è anche chi ha raggiunto un punteggio di 8, una cifra ben al di sotto della soglia minima.

Ricordiamo che, infatti, è 20 il punteggio minimo generale che si deve acquisire pur di entrare nel corso di Medicina. Ma non tutti quelli che conseguono un numero pari o superiore a 20 riescono poi ad iscriversi: nel 2020, il punteggio più basso registrato a livello nazionale è stato 39.5 ed è stato conseguito presso l’Università di Messina.

A Varese il punteggio più alto in Italia

E’ stato, invece, registrato a Varese il punteggio più alto in tutta Italia. Secondo i calcoli, uno studente o una studentessa ha conseguito ben 82,4 punti presso l’Università dell’Insubria di Varese Como. Ancora è presto per dirlo, ma sicuramente chi ha conseguito questo punteggio si sta piazzando nei primi posti della graduatoria nazionale.

Pubblicazione elaborati Test Medicina

La prossima data da tenere a mente è il 24 settembre: i candidati potranno visionare il proprio elaborato, accedendo alla propria area riservata su Universitaly. Il giorno decisivo è il 28 settembre, quando verrà resa nota la graduatoria nazionale di Medicina e ognuno potrà avere una visione più chiara del proprio futuro.