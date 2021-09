Ryanair, voli da 4,99 euro: le offerte da e per Catania

Ryanair lancia una nuova offerta: voli in sconto da e per Catania a partire da 4,99 euro. Ecco tutte le destinazioni incluse nell'iniziativa della compagnia.

Ancora offerte Ryanair per chi vuole viaggiare in Italia nei prossimi mesi. La compagnia aerea low-cost mette a disposizione dei biglietti a prezzo scontatissimo, a partire da 4,99 euro per tutti i viaggiatori.

Per assicurarsi queste tariffe, occorre prenotare entro il 22 settembre 2021 e volare tra settembre e dicembre 2021. Vediamo tutte le offerte da e per Catania.

Ryanair: voli scontati da e per Catania

Per raggiungere la città di Catania, si può viaggiare da 4,99 euro da Milano Malpensa, da Roma Ciampino, da Alghero, da Bologna. Da Bari e da Cagliari, invece, i biglietti per Catania partono da una tariffa di 7,99 euro.

Da Catania, invece, le offerte sono moltissime e per più destinazioni italiane. Si parte da 4,99 euro fino a un massimo di 12,99 euro. Ecco, di seguito, la tabella con tutte le offerte:

Per prenotare, basta andare sul sito della compagnia aerea e cliccare sul banner che riguarda i voli a prezzo scontato verso l’Italia.