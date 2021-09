Meteo Sicilia, verso stop all’afa: temperature in calo e piogge in arrivo

Meteo Sicilia: dopo le belle e calde giornate dei giorni trascorsi sembra essere giunto nuovamente il momento di temporali e temperature più basse sull'Isola.

Meteo Sicilia: questa volta, la fine dell’estate in Sicilia potrebbe davvero essere una realtà. Infatti, questi giorni soleggiati e afosi dovrebbe ben presto finire e nell’Isola dovrebbe arrivare l’autunno: ad indicarlo anche l’arrivo di alcune piogge.

Questo perché, proprio a partire da metà settimana, si potrà assistere ad un graduale ribasso delle temperature su tutta l’Isola e a rovesci sparsi o fenomeni temporaleschi che interesseranno gran parte del territorio siciliano.

Se la giornata odierna sarà per lo più in linea con quelle scorse per via di sole e afa, con cieli sereni e temperature massime sopra i 30 gradi in gran parte della Sicilia, i prossimi giorni daranno luogo ad un’inversione di marcia.

Probabilmente gli avvisi della Protezione Civile che indicavano rischi incendi e ondate di calore diverranno solo ricordi.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Infatti, già a partire da domani, martedì 21 settembre le temperature diminuiranno ovunque in Sicilia. Basti pensare che la città più calda sarà Catania con una temperatura massima di 30 gradi e una minima di 23. Inoltre, in alcune città siciliane si potrebbe tornare ad aprire l’ombrello.

Infatti, proprio per Catania sono previste piogge isolate e su tutta l’Isola il cielo sarà coperto da nubi sparse o sarà poco nuvoloso.

Per quanto riguarda la giornata di ingresso dell’autunno, il 22 settembre, il cambio di tendenza sarà evidente in gran parte della Sicilia. Infatti, sebbene le temperature massime si aggireranno quasi ovunque attorno ai 30 gradi, sia a Catania che a Palermo sono previste piogge e persino temporali e precipitazioni modeste nel corso della giornata.

Questo scatenerà un leggero calo delle temperature in tutta l’Isola, decretando definitivamente l’ingresso dell’autunno per i giorni successivi. Tuttavia, il bel tempo tornerà presto sui cieli siciliani, dato che già a partire da giovedì 23 settembre splenderà il sole su molte città dell’Isola, sebbene con temperature tra i 20 e i 30 gradi. Unica eccezione sarà Siracusa, dove si potrebbe assistere a fenomeni di carattere temporalesco nel corso della giornata.