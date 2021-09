Meteo Sicilia, ancora rischio incendi: “bollino rosso” per una provincia

Meteo Sicilia: l'estate è quasi giunta al termine, ma il rischio incendi è ancora concreto per l'Isola. Previsto persino il "bollino rosso" per una provincia dell'Isola.

Meteo Sicilia: dopo qualche settimana di pioggia e temperature più miti, il caldo sembra non voler abbandonare alcune zone della Sicilia, in particolare quella del Palermitano per cui, ora, si prospetta un alto rischio incendi. È quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale per l’intera giornata di oggi, 17 settembre 2021.

Meteo Sicilia: il bollettino

Nel dettaglio, per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione Civile prevede per oggi un livello di allerta “rossa” per la provincia di Palermo. Al contrario, le altre province sono contraddistinte da “bollino arancione” e, dunque, da un livello di allerta. Si tratta di:

Agrigento ;

; Caltanissetta;

Catania;

Enna ;

; Messina ;

; Ragusa;

Siracusa ;

; Trapani.

Se si parla, al contrario, di rischio incendi, nessun colore contraddistingue le province di Palermo, Messina o Catania. Tuttavia, secondo quanto anticipato anche nelle scorse ore, le temperature resteranno abbastanza alte un po’ ovunque.

Meteo Sicilia: le previsioni per le giornate di oggi e domani

Quando indicato dal bollettino, è confermato dalle previsioni meteo. Di fatto, secondo quanto riportato da Ilmeteo.it, il caldo contraddistinguerà l’Isola. In tutte le province le temperature massime supereranno i 30 gradi ma spiccheranno soprattutto Catania, dove sono previsti picchi di 36 gradi, e Siracusa, in cui il termometro potrebbe toccare persino i 38 gradi. Tuttavia, il cielo sul capoluogo etneo potrebbe risultare a tratti nuvoloso.

Nell’Agrigentino sono previsti tra i 20 e i 33 gradi: dei dati, questi, quasi identici a quelli attesi nella zona di Caltanissetta. Temperature massime leggermente più basse, secondo le previsioni meteo, si registreranno e a Enna, dove si dovrebbero toccare al massimo i 31 gradi (come nel Trapanese).

Più in generale, le nuvole dovrebbero coprire quasi l’intero territorio: non sono previste, di fatto, solo nel Messinese. Domani, sabato 18 settembre, le temperature si abbasseranno in alcune zone della Sicilia ed i cieli dovrebbero risultare completamente coperti sia a Palermo che a Trapani.