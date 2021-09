Meteo Sicilia, resiste l’estate: risalgono le temperature

Meteo Sicilia: è in arrivo una forte ondata di caldo su tutta l'Isola, per via della quale si toccheranno temperature intorno ai 38 gradi in diverse città.

Meteo Sicilia: una forte ondata di caldo si sta abbattendo sull’Isola, riportando una parvenza di estate anche a settembre. Si tratta di un ritorno che per molti sarà gradito, dato le cattive condizioni meteo che hanno interessato gran parte della Sicilia nei giorni scorsi. Infatti, proprio la zona di Catania e la provincia sono state recentemente colpite da un nubifragio repentino e violento che ha causato alcuni danni e diversi allagamenti in varie zone dell’area interessata.

Tuttavia, per le prossime giornate il meteo dovrebbe riservare sorprese più piacevoli. Infatti, si prevedono belle giornate interessate da cieli sereni e le temperature saliranno in maniera evidente, raggiungendo picchi di 38 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Già a partire da oggi, giovedì 16 settembre, tutte le città siciliane potranno beneficiare di una giornata soleggiata. Inoltre, le temperature saranno sopra i 32 gradi quasi ovunque nell’Isola. In particolare, la provincia di Catania raggiungerà i 34 gradi, mentre a Siracusa il termometro potrebbe raggiungere anche i 36 gradi.

Tuttavia la giornata peggiore in merito a temperature sarà domani, venerdì 17 settembre, quando solo Trapani ed Enna raggiungeranno una temperatura massima di 30 gradi. Infatti, a confronto, nel resto della Sicilia le temperature supereranno abbondantemente i 32 gradi. Ancora una volta, secondo le previsioni de Ilmeteo.it, Catania e Siracusa resteranno le città più calde: la prima dovrebbe avere una temperatura massima di 36 gradi mentre la seconda dovrebbe raggiungere picchi di 38 gradi.

E nel pieno del weekend? In Sicilia, a partire da sabato qualche nuvola potrebbe iniziare ad apparire sui cieli dell’Isola. Tuttavia, le temperature si manterranno sempre tra i 30 e i 33 gradi quasi ovunque. Fanno eccezione Siracusa e Catania, che manterranno l’andamento dei giorni precedenti, e raggiungeranno rispettivamente 37 e 35 gradi.

Fortunatamente, il sole tornerà a risplendere già da domenica, quando l’intera Sicilia potrà godere di cieli sereni e soleggiati, anche se il caldo persisterà mantenendo le temperature dappertutto tra i 30 e i 37 gradi.