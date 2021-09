Meteo Sicilia, torna il caldo africano: previste temperature fino a 37°C

Meteo Sicilia: dopo una settimana di pioggia e temporali, torna di nuovo il caldo. Interessata tutta l'Isola, con temperature che toccheranno i 35°.

Meteo Sicilia: la scorsa settimana, caratterizzata da piogge temporali, si è appena conclusa. Le prime giornate autunnali si concludono con l’arrivo del nuovo caldo africano. Il sole torna a splendere in tutta Italia, da Nord a Sud.

In particolare, l’alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo registra temperature tipicamente estive, specialmente di giorno, mentre la sera sarà prevalentemente autunnale. Il cado si fa sentire soprattutto in Sicilia, con temperature che raggiungeranno ancora i 35° o i 37°.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana sull’Isola

A partire da oggi, l’anticiclone nordafricano premette una settimana calda e soleggiata su tutta la Sicilia. Le giornale saranno prevalentemente soleggiate, con qualche piccolo tratto di nuvolosità a ridosso dell’Etna.

A Palermo, la pressione subtropicale farà registrare tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana. Le temperature saranno in aumento: durante la settimana, le minime sono comprese tra 22°C e 25°C; mentre le massime tra 28°C e 31°C. Il weekend, invece, sarà caratterizzato da temperature ancora più alte, fino a 34/35°C.

Situazione analoga in tutta l’Isola: tutte le province sono interessate dall’intenso caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione per le ore pomeridiane, ma senza precipitazioni. Il caldo continua a farsi sentire anche per il weekend, le cui temperature raggiungeranno i picchi fino a 37°, come nel caso di Siracusa.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

La situazione meteorologica dell’Isola, si registra allo stesso modo per la provincia di Catania. Per tutta la settimana si avrà la presenza di cielo sereno o poco nuvoloso, anche questa, come Palermo, dovuta alla presenza dell’alta pressione di origine subtropicale.

Le temperature aumentano ogni giorno: se per la giornata odierna sono previsti 31°, il caldo si farà sentire ancora di più nei prossimi giorni, toccando i 35°C venerdì 17, con una minima che si aggira sui 21°C.

Il weekend sarà caratterizzato da nubi sparse per sabato, mentre sole e caldo per domenica. La temperatura si manterrà sui 35°C massimo, mentre la minima registrata è pari a 25°C