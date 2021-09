Meteo Sicilia, ritorna l’anticiclone africano: le temperature per i prossimi giorni

In Sicilia temperature in risalita dopo un breve periodo di calo dovuto ai forti temporali arrivati nell'Isola. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: dopo la breve perturbazione verificatasi nei giorni scorsi con temporali e temperature in calo, questa settimana farà ingresso di nuovo dall’Africa l’anticiclone sub tropicale che farò riscaldare il clima in gran parte della penisola.

Le temperature in Sicilia saranno in risalita in quasi tutte le province. Infatti, per la giornata di domani sono previste temperature superiori ai 30 gradi per le province di Catania, Agrigento, Messina, Ragusa e Siracusa che avranno una massima di 32 gradi. Mentre, nelle altre province siciliane, le temperature si manterranno al di sotto dei 30 gradi.

Nella giornata di mercoledì 15 settembre, invece, la situazione sarà la medesima di martedì. Infatti, le temperature saranno sempre superiori a 30 gradi e la provincia più calda sarà Siracusa con una massima di 33 gradi durante le prime ore pomeridiane. A Catania, invece, il cielo sarà soleggiato con una massima di 32 gradi durante l’orario di pranzo fino alle 17 circa con quale nuvola spara tra le 17 e le ore 20.