Test Medicina 2021, segnalazioni su domande errate: è polemica

Test Medicina 2021: fioccano le segnalazioni di domande errate all'interno della prova e, come ogni anno, scoppia la polemica tra molte aspiranti matricole.

Come ogni anno, cominciano polemiche e segnalazioni sul Test Medicina, svoltosi il 3 settembre in tutta Italia. I dubbi di alcuni candidati, espressi in prima battuta sui social, hanno portato finora alla luce quelli che sembrano ben 4 errori su 60 nelle domande della prova d’ammissione alla facoltà di Medicina.

Cresce dunque il malcontento degli aspiranti camici bianchi, che sentono confermate le loro paure: il test di medicina presentava degli errori, che potrebbero influire sul punteggio finale, decretando la loro ammissione o meno al corso di laurea.

Test Medicina 2021: le domande errate

Tra le varie segnalazioni e gli errori che sono stati segnalati di alcuni docenti, ci sono: una domanda di chimica inserita nella sezione di domande di cultura generale;

La domanda n. 21, inoltre, non presentava la risposta corretta. Secondo un team di docenti, che ha analizzato il compito “la domanda chiedeva di individuare le affermazioni corrette tra le tre fornite. Sicuramente vera la prima (l’idrogeno è l’unico elemento di cui vengono ‘battezzati’ gli isotopi) sicuramente, errata la terza (relativa al numero di neutroni e di elettroni di un elemento), la seconda lascia atterriti! In primo luogo, è stata presentata in forma sgrammaticata: ‘A2. in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29’ Si proprio così, ‘della massa di atomo’, ma l’informazione è errata: la massa dell’atomo si esprime in unità di massa atomica (u.m.a.) e ognuna di queste è pari a 1.66 x 10-27 Kg. Sarebbe stato necessario definire quale atomo fosse il riferimento, o forse ci si riferiva alla massa dell’elettrone (?!?). In ogni caso pur volendo considerare erronea l’informazione, sta di fatto che la risposta corretta sarebbe stata che ‘solo la affermazione A1 è corretta’, ma tra le alternative non compariva (ed il MUR ha dato per corrette le affermazioni 1 e 2)“.

Un altro errore riguarderebbe la domanda di logica n.2, in cui “si chiedeva di individuare quanti diagrammi fossero rappresentativi di una combinazione di elementi inseriti all’interno di tre insiemi, ognuno dei quali avrebbe dovuto presentare quattro elementi al proprio interno e sottostare ad altre regole riportate nel testo. Purtroppo, però, nessuna configurazione ipotizzabile era congruente con tali regole. Semplicemente era impossibile collocare gli elementi all’interno degli insiemi seguendo le regole del testo.“

Ancora, troviamo la domanda n.23 di biologia, con un errore che era già stato segnalato, qualche giorno prima, per il test di veterinaria.

Il parere legale

“Non si può pretendere di selezionare i migliori se il test stesso presenta simili falle“, spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci dello studio legale Leone-Fell, che da anni contestano la presenza domande errate e consentono ai ricorrenti di recuperare i punti persi e di conquistare il tanto agognato posto a Medicina. “Dall’esito di questo test dipende il futuro di migliaia di ragazzi – concludono – ed è quello che abbiamo il dovere di difendere“.

Sul sito dello studio è possibile inviare segnalazioni sul Test Medicina 2021.