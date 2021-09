Test Medicina 2021, domande errate? Le verifiche del Ministero

Test Medicina 2021 domande errate? Il Ministero ha iniziato a mobilitare i tecnici che raccolgono le segnalazioni. Ecco le ultime news sul caso.

Test Medicina 2021: ci sarebbero molti dubbi riguardo alle domande poste durante alla prova. Al test ingresso Medicina hanno partecipato 76mila neo-diplomati e non in tutta Italia. Ognuno di loro spera di poter accedere e conquistare uno dei 14mila posti disponibili in Medicina e Chirurgia o dei 1200 di Odontoiatria e Protesi dentaria.

Test Medicina 2021: domande errate

Quali sarebbero le domande errate? In questi ultimi giorni, si discute molto della domanda numero 21, ritenuta da molti una domanda di chimica inserita tra quelle di logica; per molti, anche la soluzione fornita dal Ministero non sarebbe corretta.

Sotto la lente d’ingrandimento anche la soluzione di una domanda di biologia, la numero 23. La soluzione fornita dal Ministero è la A:

E ancora, alcuni dubbi sorgono anche per il quesito numero 2 di logica, ritenuto da alcuni “non congruente” rispetto alle regole del testo:

Le contestazioni hanno iniziato a fare il giro tra i vari social, soprattutto all’interno dei gruppi Facebook, WhatsApp e Telegram utilizzati dagli aspiranti camici bianchi. Tutto ciò ha sollevato anche l’interesse dei legali che ogni anno si mobilitato per il ricorso del Test di Medicina.

Il ricorso al Tar del Lazio

Anche il Codacons ha annunciato un ricorso al Tar del Lazio per irregolarità e violazioni delle disposizioni. E, infine, la vicenda è arrivata pure tra i deputati, tanto che è stata presentata un’interrogazione parlamentare. In particolare, il deputato Manuel Tuzi (M5S) ha sollecitato la ministra Cristina Messa a fare chiarezza sulla possibile presenza di domande errate.

Si tratta, infatti, di una situazione molto delicata. L’ingresso dei candidati nei corsi di Medicina viene molto spesso determinato da pochi centesimi di punto: in questo caso, anche una sola domanda può influire sull’accesso e gettare un polverone sul numero chiuso.

Test ammissione Medicina 2021: il Ministero verifica le domande

Come riportato da Il Corriere della Sera, il Ministero ha già mobilitato i suoi tecnici che stanno raccogliendo in questi giorni le segnalazioni. Infatti, entro il 9 settembre è possibile segnalare irregolarità nel test. Cosa succede se si conferma l’erroneità delle domande? Questo scenario potrebbe bloccare la formazione delle graduatorie, così come è accaduto nel 2020.