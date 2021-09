Meteo Sicilia, ancora maltempo oggi: allerta gialla per parte dell’Isola

Meteo Sicilia: dopo una lunga estate afosa arriva il maltempo. Le informazioni sull'allerta diramata dalla Protezione Civile e sulle previsioni per oggi.

Nonostante le alte temperature registrate ancora in questi giorni, il meteo Sicilia cambia e “profuma d’autunno”: è quanto indicato anche dal nuovo avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, relativo alla giornata di oggi (6 settembre).

Tuttavia, le temperature saranno ancora abbastanza alte, Di seguito tutte le informazioni utili.

Meteo Sicilia, precipitazioni in arrivo: avviso di allerta

Dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00 di oggi, 6 settembre, l’avviso diramato dalla Protezione Civile prevede l’allerta gialla per rovesci e temporali su parte dell’Isola.

Per quanto riguarda le precipitazioni, nell’avviso si legge che sui settori orientali saranno da isolate a sparse e prevalente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, mentre, sulla Sicilia centrale, saranno isolate, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Data l’allerta, dunque, l’avviso invita le strutture locali di Protezione Civile ad adottare al riguardo “le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idro-geologico e idraulico”.

Non si tratta, tuttavia, della sola allerta meteo “regalata” alla Sicilia da settembre, mese appena iniziato.

Meteo Sicilia: le temperature previste

Nonostante l’avviso di allerta in questione, le temperature rimangono alte.

La provincia più calda di oggi è Agrigento dove, secondo Ilmeteo.it, la temperatura massima sarà di 32 gradi (nonostante le nubi sparse) e la minima di 21. La più fredda è invece Enna, con la massima di 24 gradi e la minima di 15; anche qui sono previste nubi sparse .

A Palermo, invece, la massima è di 28 gradi, la minima di 24 e, per quanto riguarda il tempo, se nelle altre province citate sono previste solo nubi sparse, nel capoluogo sono previste pioggia e schiarite.

Le previsioni per Catania

La città di Catania è toccata in prima persona dall’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e, di fatto, è segnata in giallo.

La temperatura massima riservata al capoluogo etneo per oggi è di 26 gradi, mentre la minima è di 23.