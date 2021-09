Meteo Sicilia, tra “allerta” pioggia e rischio incendi: come sarà il weekend

Arrivano i primi temporali in Sicilia: per domani, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla. Contemporaneamente, c'è un rischio moderato di incendi.

Meteo Sicilia: domani allerta pioggia, ma anche un moderato rischio incendi su tutto il territorio, secondo i bollettini pubblicati dalla Protezione Civile. L’Italia è, infatti, sotto l’influenza di un flusso zonale moderatamente instabile, al cui interno viaggiano impulsi perturbati che determinano precipitazioni. Domani le precipitazioni interesseranno buona parte delle regioni centro-meridionali, con temperature in sensibile diminuzione.

Allerta “gialla” in Sicilia: arrivano le prime piogge

Stando al bollettino della Protezione Civile, nella giornata di domani la Sicilia registrerà un livello di precipitazioni consistente su tutta l’isola, per il quale la protezione Civile consiglia di mantenere un “livello di attenzione”, che equivale a un “livello di allerta gialla”. La Regione tutta sarebbe a rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Preallerta per incendi e ondate di calore

La stessa protezione civile, sempre per la giornata di domani informa sul rischio incendi e ondate di calore che investiranno nella giornata di domani la Sicilia, e in particolar modo le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa. Si dirama dunque, per la giornata di domani, uno stato “preallerta” per l’Isola per rischio incendi e forti ondate di calore. Nelle varie provincie sono stati sanciti livelli di preallerta diversi, vediamo insieme l’elenco pubblicato dalla protezione civile:

Agrigento –> bassa

Caltanissetta–> bassa

Catania–> media

Enna–> bassa

Messina–> bassa

Palermo–> bassa

Ragusa–> media

Siracusa–> media

Trapani–> bassa

Le città più calde saranno Catania, Messina e Palermo, con temperature massime percepite di 34°C. Si tratta comunque di temperature che possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti più deboli.

Meteo Catania

Per quanto riguarda, nello specifico, la città di Catania si prevede per questo sabato di zona gialla un cielo nuvoloso nella mattina e forti rovesci nel pomeriggio con una sera serena.

Tuttavia, la domenica – secondo quanto riportato dal sito Il meteo.it – si prevede sole caldo nel corso della mattinata e un cielo leggermente nuvoloso nel pomeriggio.