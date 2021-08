Viaggi turistici in Ue, stop a non vaccinati in arrivo da alcuni Paesi: l’elenco

È stop ai viaggi turistici all'interno dell'Unione europea per alcuni cittadini non vaccinati: ecco quali.

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dall’elenco ”Covid” dei Paesi a cui l’Unione europea apre le proprie frontiere per motivazioni non essenziali. Ciò significa che soltanto i cittadini provenienti da questa parte del mondo ma vaccinati potranno entrare. Al contrario, per i non immunizzati si decreta lo stop ai viaggi turistici.

Oltre agli Usa, sono stati depennati dalla lista dei Paesi terzi che possono viaggiare verso l’Europa anche per turismo:

Israele; Libano; Montenegro; Kosovo; Nord Macedonia.

Si esplicita che la Commissione europea “segue molto da vicino la questione dei viaggi dei cittadini Ue verso gli Stati Uniti e viceversa”

La stretta per gli statunitensi ora nuovamente introdotta, nei mesi estivi era stata revocata. Washington, al contrario, aveva comunque mantenuto la chiusura.