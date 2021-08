Covid, sette regioni in rosso: la mappa dell’Ecdc

L'Ecdc ha pubblicato la mappa con i colori delle regioni italiane secondo il proprio monitoraggio. Salgono a 7 le regioni rosse in Italia. Di seguito l'analisi.

Sono 7 le regioni rosse secondo la mappa di Ecdc (Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie). Tuttavia, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati l’analisi conte 7 regioni in rosso.

Nella mappa epidemiologica aggiornata regioni in rosso sono la Campania, la Toscana, le Marche, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Inoltre, gran parte della penisola è in giallo tranne il Molise che rimane in verde.

Guardando invece, al di fuori dell’Italia, si riducono le aree in rosso scuro: resta di questo colore la zona sud della Francia, Corsica compresa, il nord dell’Irlanda, e alcune isole della Grecia, come Creta. Mentre la Spagna è ormai completamente rossa (un livello di rischio più basso rispetto alla tonalità più scura). In verde Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania.