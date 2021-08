Covid-19, Figliuolo rassicura: “Entro 30 settembre vaccinato l’80% di over 12”

Il Generale Figliuolo si dice fiducioso in merito alla campagna vaccinale in atto: a suo dire, entro fine settembre l'80% della popolazione over 12 sarà vaccinata.

“L’obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l′80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre”: quelle espresse nelle scorse ore da Francesco Figliuolo sono parole rassicuranti. Ma come procede, fino ad ora, la campagna vaccinale?

Il numero somministrazioni dall’ inizio della campagna vaccinale è di 75.622.961, il che vuol dire che la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid è di oltre il 67,6%, pari a 36,5 mln di vaccinati.

Inoltre, la percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera il 72,3%, che diventa oltre il 77%, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate.

Nella giornata del 23 agosto 2021, inoltre, il numero totale di somministrazioni è stato di circa 303 mila, di cui il 45% sono prime dosi.

“L’elevato numero dei vaccini in distribuzione in questi giorni alle Regioni e P.A., insieme ai 2.084 punti di vaccinazione, l’apporto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie – ha dichiarato Figliuolo –mi permettono di guardare con ottimismo all’obiettivo programmato per la fine di settembre.

Conferme – continua il Generale – che mi arrivano anche dalle continue interlocuzioni con i presidenti delle Regioni e P.A. i quali mi comunicano numeri positivi sulle prenotazioni e, in questi giorni solitamente dedicati alle vacanze, hanno predisposto ogni sforzo per facilitare agli italiani la possibilità di vaccinarsi”.

A partire da oggi, inoltre, la campagna vaccinale accelererà grazie alla consegna alle Regioni e Province autonome di vaccini per un totale di oltre 5,3 milioni di dosi, di cui oltre 3,7 milioni di Pfizer e circa 1,6 milioni di Moderna.