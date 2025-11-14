A Catania, e nel resto della Sicilia, arriva l’Influ Day 2025, iniziativa con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale come strumento di tutela della salute pubblica e a incrementare le coperture vaccinali, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della popolazione. A promuovere l’evento l’Assessorato regionale della Salute.

L’ Influ Day 2025 si terrà domani, 15 novembre, a partire dalle 10:30 presso il Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro” di Piazza Santa Maria di Gesù.

All’incontro prenderanno parte le direzioni strategiche delle quattro aziende sanitarie di Catania, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, il direttore della Direzione medica dell’Ospedale “Garibaldi-Centro”, il direttore dell’Uoc Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, e il dirigente responsabile dell’UOS Coordinamento Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali, insieme ai direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative coinvolte.

Nella stessa giornata, dalle 8:30 alle 12:30, l’Asp di Catania promuove un Open Day per vaccinarsi senza necessità di prenotazioni, negli ambulatori di Corso Italia 234, che resterà aperto ad accesso libero fino al 19 dicembre, al PTA San Giorgio di Stradale San Giorgio 105, a Paternò in via Massa Carrara 2 e all’Ospedale “Gravina” di Caltagirone, edificio “Clementi”, terzo piano.

La Campagna antinfluenzale 2025/26, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, proseguirà fino al 28 febbraio 2026.