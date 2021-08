Sicilia zona gialla, la Regione: “Nessuna circolare per svuotare ospedali”

La Regione Siciliana smentisce la pubblicazione di una circolare svuota ospedali per evitare la zona gialla e sottolinea che l'obiettivo è far fronte i ricoveri.

La Regione smentisce l’arrivo di una nuova circolare “svuota-ospedali” per allontanare la zona gialla dalla Sicilia. In un comunicato pubblicato dall’assessorato alla Salute, viene ribadito come i criteri di dimissione dagli ospedali vengano definiti a livello nazionale e riportati dal Cts. La spiegazione viene fornita dopo che la Regione ha deciso di dimettere i pazienti meno gravi per far spazio ad altri ricoveri.

“La Regione Siciliana agisce con estremo scrupolo nell’esclusivo obiettivo di fronteggiare la crescita dei contagi da Covid-19 e consentire a chi lo necessita di essere curato in maniera appropriata – si legge nel comunicato -. Non c’è nessuna circolare “svuota ospedali”, come sostenuto da qualcuno, poiché le dimissioni dei pazienti dai reparti per essere curati a domicilio vengono effettuate secondo criteri definiti dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi regionali e riportati nel parere del Comitato Tecnico Scientifico regionale.

Piuttosto – conclude l’assessorato – la Regione sta adottando un criterio di precauzione nel riportare le disponibilità di posti letto ai parametri di marzo, non per sfuggire alle restrizioni imposte dai “colori” ma per fronteggiare le richieste di ricoveri, visti i comportamenti sociali poco attenti al rispetto delle regole di prevenzione e l’alto numero di turisti che affollano l’Isola”.

Intanto la zona gialla appare sempre più concreta per la Sicilia, in attesa del monitoraggio del 20 agosto che sancirà il probabile passaggio di colore.