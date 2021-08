Sicilia, festa abusiva con 300 persone e balli: chiuso locale

Festa abusiva a Palermo, 300 persone sono state beccate a ballare, non rispettavano le norme anti-covid. Grazie al controllo delle forze dell'ordine sono state ritrovate delle sostanze stupefacenti.

In un locale molto conosciuto a Palermo, 300 persone sono state sorprese dalle forze dell’ordine durante un party illegale. Il locale si trova sul mare e nella notte del 17 agosto è stato trasformato in una discoteca, violando di fatto le norme anti-covid. Grazie all’intervento della polizia e dei finanzieri il locale Casa Cuba è stato multato, inoltre è stato chiuso per 5 giorni.

La festa è stata pubblicizzata tramite social, il titolare della struttura e l’organizzatore della festa sono stati multati e dovranno pagare una sanzione tra i 400 ai 1000 euro.

Inoltre, le forze dell’ordine grazie ai cani antidroga hanno sanzionato un cliente in possesso di sostanze stupefacenti. Ne sono state trovate altre durante il controllo del locale e le forze dell’ordine hanno cominciato i controlli sull’eventuale possesso del green pass. Nei giorni scorsi, il governatore Musumeci ha più volte ribadito la responsabilità di assembramenti del genere nel passaggio della Sicilia a zona gialla.