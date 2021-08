Mick Jagger compra casa a Portopalo: si è innamorato della Sicilia

Mick Jagger avrebbe comprato casa a Portopalo di Capo Passero: il frontman del noto gruppo dei Rolling Stones innamorato della Sicilia dopo il lungo periodo trascorso sull'isola.

Il cantante del notissimo gruppo britannico “The Rolling Stones” sembrerebbe proprio essersi innamorato della Sicilia. Lo confermano le visite di Mick Jagger nell’Isola e altrettanto fanno i suoi lunghi soggiorni sul territorio siciliano. Ma soprattutto, la conferma definitiva sarebbe la scelta di comprare una casa in Sicilia.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito web Ragusanews, il cantante avrebbe acquistato una villa con vista sul mare nella zona Siracusana dell’isola. La località sembrerebbe essere Portopalo di Capo Passero, nota destinazione di mare turistica della provincia di Siracusa.

D’altra parte questa scelta non stupisce, dato che da anni Mick Jagger frequenta queste zone, trattenendosi da amici nell’area che comprende la notissima e barocca Noto, oltre a Modica e Palazzolo Acreide. E in effetti, il frontman dei Rolling Stones ha deciso di trascorrere lo scorso Natale proprio in Sicilia, inviando gli auguri ai suoi follower tramite una foto pubblicata sui social vicino a dei caratteristici cactus siciliani, ancora una volta nella zona di Siracusa.

Inoltre, l’ultimo avvistamento di Mick Jagger in Sicilia risaliva proprio allo scorso marzo, anche se questa volta il frontman dei Rolling Stones sarebbe stato pizzicato nella zona di Agrigento, probabilmente dopo una visita alla Valle dei Templi. Ma la notizia che di certo ha reso più orgogliosi i siciliani, è stata la realizzazione di un nuovo brano “Eazy Sleazy” che sarebbe stata scritta da Jagger durante i mesi di lockdown trascorsi in Sicilia. Sembrerebbe dunque un vero e proprio amore quello di Mick Jagger per la Sicilia, che proseguirà anche grazie all’acquisto della casa a Portopalo.