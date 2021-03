Mick Jagger ancora in Sicilia: avvistato il frontman dei Rolling Stones

Una celebre rockstar in Sicilia: stiamo parlando di Mick Jagger. Tutti i dettagli sull'ultimo avvistamento.

Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones, ha ammirato la zona di Agrigento. Nello specifico, secondo le ultime indiscrezioni, nelle scorse ore il rocker avrebbe visitato prima la Valle dei Templi, per poi pranzare in un ristorante in riva al mare a San Leone.

Con cappellino, jeans scuro e camicia fiorata, dopo pranzo l’uomo avrebbe passeggiato lungo le vie della città.

Secondo alcune voci, il cantante si troverebbe in Sicilia già da alcuni mesi, ospite di una grande tenuta dove starebbe forse lavorando al suo nuovo album.

Di fatto, già tra ottobre e novembre scorsi, era stato visto in provincia di Siracusa, prima in un ristorante a Brucoli, poi (qualche settimana più tardi) a Marzamemi.