Meteo Sicilia, oggi picchi di 43 gradi: le previsioni per Ferragosto

Meteo Sicilia: le prossime ore e le successive giornate saranno caratterizzate da caldo intenso e dal rischio incendi sulla maggior parte dell’isola. La situazione cambierà a Ferragosto? Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile nel bollettino reso pubblico nelle scorse ore, oggi la Sicilia dovrà affrontare una nuova giornata di fuoco. Già messa a dura prova dalle temperature da record e dai gravosi incendi di ieri, l’Isola sembra non avere tregua in questi ultimi giorni.

Infatti, com’è possibile notare consultando il bollettino della Protezione Civile, è previsto un’allerta rossa per il rischio incendi su tutto il territorio regionale, ad esclusione della provincia di Messina (per la quale è comunque presente un avviso di preallerta). Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, si registra un’allerta di livello 3 per la provincia di Palermo, sia per la giornata di oggi che per domani. Mentre si segnala un’allerta di livello 1 su Catania e Messina per le ondate di calore, rispettivamente con 39 e 38 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni

A fare da protagonista già da qualche settimana ma anche nei prossimi giorni sarà ancora una volta il caldo. In generale, il bel tempo contraddistinguerà tutte le province siciliane, ma le alte temperature sono da tenere in considerazione per evitare brutte esperienze.

Infatti, secondo quanto indicato da Ilmeteo.it, tra oggi e domani si prevedono temperature tra i 30 e i 43 gradi in tutta la Sicilia. In particolare, le province più calde nella giornata di oggi saranno Agrigento, per i quali oggi sono previsti anche 43 gradi, Ragusa con una massima di 41 gradi e Caltanissetta, a seguire con 40 gradi di massima. Invece, nella giornata di domani i 40 gradi lasceranno per un po’ la Sicilia, e le temperature massime non andranno al di sopra dei 38 gradi. Protagoniste del caldo intenso saranno ancora una volta le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Infine, per quanto riguarda Catania, per la giornata odierna è previsto un picco di 39 gradi nelle ore più calde, anche se la temperatura percepita sarà di 43 gradi. Leggermente meglio la giornata di domani, quando nella provincia etnea la temperatura più alta si aggirerà sui 37 gradi, anche se con una percezione di circa 41 gradi.

Meteo Sicilia Ferragosto 2021

Per quanto riguarda Ferragosto, le previsioni non sembrano scostarsi di molto da quelle appena presentate. Infatti, è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano nominato non a caso “Lucifero”, che colpirà tutta l’Italia nelle giornate del 14 e 15 agosto. Tuttavia, sebbene al Nord e in particolare tra Veneto, Trentino e Friuli si potrebbe assistere a qualche rovescio temporalesco, in Sicilia la situazione rimarrà pressoché invariata, e orientata sul caldo intenso.

Infatti, se giorno 14 agosto sono previste temperature entro i 38 gradi sull’intero territorio siciliano, per il 15 è atteso un aumento delle temperature, soprattutto a:

Agrigento (con picchi di 37°);

Siracusa (con picchi di 38°);

Per quanto riguarda Catania, giorno 14 agosto sono previste temperature fino a 36 gradi (percepita 39 gradi) . Si assisterà ad un lieve aumento giorno 15, quando la massima temperatura dovrebbe aggirarsi intorno ai 37 gradi, con allerta per i forti raggi UV.