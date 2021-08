Agenzia delle Dogane: in arrivo 1407 assunzioni a tempo indeterminato

Agenzia delle Dogane: previste numerose assunzioni, a tempo indeterminato. Ecco quando dovrebbero divenire una realtà ed ulteriori importanti dettagli.

Sono attese 1407 assunzioni presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il prossimo anno. Il DPCM del 23 aprile 2021 dà l’ok per l’assunzione di personale dirigenziale e non, a tempo indeterminato in vista del biennio 2021-2022. Saranno, infatti, presto banditi nuovi concorsi ad hoc.

Di seguito molte delle informazioni riguardanti le assunzioni presso l’Agenzia delle Dogane e sui prossimi bandi di concorso, che saranno in uscita quanto prima sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale internet dell’Agenzia, nell’apposita sezione “Concorsi”.

Copertura economica per le assunzioni

Secondo le indicazioni estrapolate dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 aprile, le assunzioni per l’Agenzia delle Dogane verranno effettuate sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022.

Nello specifico, verranno impiegate le risorse economiche derivanti dalle cessazioni di personale 2019 per le assunzioni 2020 e da quelle del 2020 per le assunzioni 2021. Si esplicita che i nuovi inserimenti di personale saranno portati a termine entro il 2022.

Figure ricercate

Le assunzioni per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli programmate per il futuro saranno riservate, in particolare, ai profili che seguono:

n. 26 dirigenti II fascia;

n. 570 unità di area III – F1;

n. 739 unità di area II – F3;

n. 72 posti riguarderanno progressioni verticali ex art. 22, c. 15, d.lgs. 75/2017 per l’area III F1.

Agenzia delle Dogane: concorsi pubblici

I futuri bandi di concorso attesi per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli prenderanno a modello, con molta probabilità, le novità sui concorsi, introdotte dalla riforma della pubblica amministrazione, approvate dal nuovo esecutivo.

Si tratterà di selezioni pubbliche semplificate, veloci e digitalizzate, e le prove potranno svolgersi anche presso sedi decentrate e in modalità telematica.

Ulteriori informazioni

Chi fosse interessato alle future assunzioni per il concorso Agenzia delle Dogane dovranno avere pazienza fino all’uscita dei bandi ufficiali di selezione, i quali verranno pubblicati sia sulla Gazzetta Ufficiale, che sulla pagina dedicata ai concorsi del portale web dell’Agenzia.