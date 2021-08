Meteo Sicilia, rischio incendi in tutta l’Isola: a Catania bollino rosso per caldo

Meteo Sicilia: si temono incendi in tutta l'Isola. Inoltre, secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, a Catania il caldo anomalo continuerà ad essere il protagonista.

Meteo Sicilia: si teme ancora per l’Isola. Da giorni si susseguono avvisi della Protezione Civile Regionale destinati a richiamare all’attenzione. L’ultimo, reso pubblico nelle scorse ore, indica un alto rischio di incendi in tutto il territorio: di fatto, è prevista allerta rossa per tutte le province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani).

E per quanto riguarda il caldo? Le ondate di calore dovrebbero riguardare, ancora una volta, soprattutto Catania e Palermo. Per queste due città si prevede un livello 3 di rischio, dunque un bollino rosso sia per oggi (4 agosto) che per la giornata di domani.

Si ricorda che il livello 3 di rischio scatta in caso di ondate di calore che possono persistere per tre o più giorni consecutivi. Di fronte a questo anomalo fenomeno, gli esperti invitano ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione più a rischio (in particolare anziani, giovanissimi e soggetti fragili).

L’avviso della Protezione Civile, nello specifico, prevede per Palermo le seguenti temperature massime:

40° per oggi, 4 agosto;

37° per domani, 5 agosto.

Anche a Messina si dovrebbe percepire caldo, ma meno che altrove. Per questa provincia è prevista un’allerta gialla (livello 1 di rischio). In altre parole, sono previste temperature elevate che, tuttavia, “non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione”. Sarà bene precisare, però, che tali condizioni meteorologiche possono precedere vere e proprie condizioni di rischio.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

A cosa dovranno prepararsi, invece, gli abitanti di Catania e provincia? Secondo la Protezione Civile locale, bisognerà attendere ancora per tornare a respirare. Sono previste massime percepite di 41°, sia per oggi che per domani: gradi, questi, che hanno fatto scattare l’allerta rossa. Tale livello di rischio, come già anticipato, non riguarderà soltanto il caldo ma anche gli incendi. La paura di nuovi roghi, dopo quelli verificatisi negli scorsi giorni, è forte e l’ultimo bollettino non fa ben sperare.

Di seguito l’ultimo avviso della Protezione Civile.