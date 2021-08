Ruota panoramica a Catania: iniziati i lavori in piazzale Raffaello Sanzio [FOTO]

Il conto alla rovescia è partito: è cominciata la costruzione della ruota panoramica alta 50 metri che, tra pochissimo, svetterà in piazzale Raffaello Sanzio.

Annunciata soltanto pochi giorni fa dal sindaco Salvo Pogliese, la ruota panoramica di Catania sta già cominciando a prendere vita: in piazzale Raffaello Sanzio, infatti, in questi giorni sono arrivati diversi camion, carichi delle componenti che poi andranno assemblate al fine di innalzarla fino ai 50 metri d’altezza di cui dovrebbe infine constare.

Una posizione strategica, quella di piazzale Raffaello Sanzio, secondo quanto spiegato dal primo cittadino: è “una location dalla quale si potranno vedere agevolmente l’Etna e il mare, i due elementi che contraddistinguono la visione dall’alto della nostra città, ricchezza e attrazione turistica impareggiabili”.

Non solo il panorama, ma anche la praticità: “si potrà sfruttare l’attiguo parcheggio dell’Amt per accogliere le auto per chi viene da fuori città, senza gravare sul traffico urbano. Un sito raggiungibile anche con la Metro alla fermata “Giuffrida” e con gli autobus di linea urbana che fanno capolinea nei pressi”.

Ma non tutti gli abitanti del capoluogo etneo sono d’accordo con la scelta di posizionare la ruota panoramica in piazzale Raffaello Sanzio: in una nota del comitato del quartiere Borgo – Sanzio, si contesta la scelta di “un luogo in pieno centro, un luogo di transito per decine di migliaia di auto, bus e mezzi commerciali che si dirigono e provengono dall’autostrada che si trova proprio a pochi metri. È facile immaginare come altre migliaia di veicoli si riverseranno in zona dopo aver attraversato tutta la città, il pullulare di venditori ambulanti più o meno autorizzati che circonderanno il piazzale e la vita impossibile che sarà per migliaia di residenti nei palazzi accanto”.

La ruota, nonostante le polemiche, resta tuttora in costruzione: dovrebbe essere pronta molto a breve, permettendo a catanesi e non di salirvi, sfatando il dubbio comune sul cosa effettivamente si veda a cinquanta metri da terra dal piazzale Raffaello Sanzio. Come annunciato dal sindaco, la ruota panoramica resterà in posizione fino al 7 novembre, valutandone nel frattempo l’impatto sulla vita catanese.