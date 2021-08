Nuoto Catania: la campionessa olimpica Giusi Malato sarà la nuova responsabile tecnica

La campionessa olimpica Giusi Malato sarà la nuova responsabile tecnica del settore giovanile della Nuoto Catania.

Il settore giovanile della Nuoto Catania ha ufficializzato il nome della nuova responsabile tecnica: sarà la campionessa del Sette Rosa Giusi Malato. Giusi Malato è una campionessa nel suo sport di competenza, la pallanuoto, e nel 2004 ha vinto l’oro ad Atene.

La giocatrice catanese avrà un ruolo fondamentale nella Nuoto Catania, quello di valorizzare i giovani, compito molto importante al quale la società etnea tiene sempre in maniera molto particolare.

I successi di Giusi Malato e l’oro ad Atene 2004

Giusi Malato ha giocato per tantissimi anni all’Orizzonte, in terra etnea ha vinto tutto 14 scudetti consecutivi e 6 Coppe dei Campioni, anche con la Nazionale ha avuto grandissimi successi è stata campione del mondo nel 1998, nel 2001 ha vinto un bronzo nel 1994 è stata vice-campione del mondo nel 2003. Inoltre è stata ben quattro volte campione d’Europa nel 1995,1997, 1999 e nel 2003.

L’apice della sua carriera è stato però l’oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 quando a suon di goal trascinò il Setterosa fino alla finale. L’anno prima nel 2003 è stata la prima donna a ricevere la Calottina d’Oro, ovvero il premio annuale per la miglior pallanuotista del mondo.

La carriera da allenatrice

Anche da allenatrice ha vinto tanto, in vasca e nella vita è sempre stata una leader, una vincente, ha sempre portato in alto la grande tradizione della pallanuoto nella città di Catania. Giusi trasmetterà la sua determinazione, la sua dedizione al lavoro ma soprattutto il rispetto dell’avversario ai giovani della Nuoto Catania, così facendo potrà costruire una base solida che è molto importante per formare dei nuovi prospetti.

Giusi Malato si è mostrata davvero felice di questo nuovo impiego nella Nuoto Catania. La campionessa si sente carica ha voglia di dimostrare quanto vale prima a se stessa e successivamente ai ragazzi.

Anche il Presidente Mario Torrisi è molto contento dell’arrivo di Malato: “Sono davvero felice che Giusi Malato sarà il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Nuoto Catania. Credo che sia un plus unico abbinare il brand della Nuoto Catania a quello di una campionessa olimpica nelle cui vene scorre da sempre sangue rosso azzurro”.