Migliori università lettere: la classifica Censis 2021/2022

Quali sono le migliori università Lettere in Italia? Lo scopriamo con la classifica Censis 2021/22 sui migliori corsi di lettere, filosofia e storia.

Ormai da 21 anni, la classifica Censis, attraverso un’attenta analisi del sistema universitario italiano, accompagna gli studenti nel loro percorso universitario.

Questa classifica si basa sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e dell’occupabilità dei laureati: analizziamo, nello specifico, la classifica delle migliori università Lettere in Italia e scopriamo in quale posizione si trovano gli atenei italiani per i corsi di laurea triennale in lettere, filosofia e storia.

Classifica Censis: i criteri di valutazione

Per la valutazione degli atenei italiani, la classifica Censis si basa su due criteri fondamentali: la progressione di carriera degli studenti e l’internazionalizzazione. La prima riguarda il tasso di iscritti regolari e il tasso di regolarità dei laureati, mentre la seconda si basa sulla mobilità degli studenti in uscita, sulle università ospitanti e sul numero di studenti stranieri iscritti alle università italiane.

La posizione in classifica delle varie classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali è quindi determinata dalla media aritmetica risultante dai punteggi in queste macroaree fondamentali.

Quali sono le migliori università di Lettere?

Tra gli atenei statali, in cima alla classifica troviamo l’università di Venezia Cà Foscari con ben 110 punti, cioè mezzo punto in più rispetto all’anno scorso, seguita dalle università di Siena e Bologna, che hanno rispettivamente un punteggio di 97 e 95,5.

Scalata di un posto rispetto all’anno scorso, al quarto posto troviamo l’università di Padova con 93 punti e al quinto posto quella di Ferrara con 91,5 punti.

Agli ultimi posti, invece, troviamo l’università di Messina con un punteggio totale di 68,5 punti, l’Università di Catania al penultimo posto con 67,5 punti ed infine l’università di Cassino.

Unict in fondo alla classifica per il gruppo letterario-umanistico

Come già accennato, purtroppo, l’università di Catania si trova al penultimo posto della classifica, guadagnandosi un posto leggermente migliore a quello dell’anno scorso, quando era l’ultima con 68,5 punti tra le lauree triennali e con 69,5 punti nelle lauree biennali. Per quanto riguarda quest’ultime, invece, quest’anno l’Unict sale di qualche posto e arriva 28esima su 33 posti, con 74 punti.

Più in generale, invece, guardando la classifica, spicca il diverso posizionamento degli atenei del nord rispetto a quelli del sud: le università del sud, infatti, si trovano tutte verso la fine della classifica e non migliorano di molto la loro posizione rispetto all’anno precedente.