Covid, AIFA approva vaccino Moderna per fascia 12-17 anni

L'AIFA, dopo il via libera dell'EMA, ha approvato la somministrazione del vaccino Moderna per tutta la popolazione con età maggiore a 12 anni: la nota.

La Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, ha accolto pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), e ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Moderna per le fascia di età compresa tra i 12-17 anni.

Infatti, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, i dati disponibili dimostrano l’efficacia del vaccino anche per questa fascia di età, come precedentemente aveva già confermato l’efficacia per il vaccino Pfizer estendendolo a tutta la popolazione con età maggiore a 12 anni.