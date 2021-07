Green pass, 100 euro per certificazioni false: il mercato nero su Telegram

Con l'arrivo del Green pass giungono anche le prime truffe: in particolare, queste ultime si stanno moltiplicando su Telegram. I dettagli.

Negli ultimi giorni, su alcuni canali Telegram girano annunci con cui si offrono Green pass digitali senza bisogno di vaccino o tampone.

Questi sono acquistabili al prezzo di 100 euro o 500 euro per il “pacchetto famiglia” che prevede fino a 6 certificazioni. I pirati del web lo identificano come un “modo sicuro” senza dover effettuare nessun tampone o essersi sottoposto a vaccinazione.

Le chat che girano su telegram che permettono di acquistare falsi green pass a poche centinaia di euro sono: “Green Pass Qr Code Covid” e “Green Pass Italia/Europa”. Inoltre, i pirati del web sostengono di “aver venduto oltre 1200 green pass in tutta Italia”.

“Se non ti sei mai voluto sottoporre a tampone ed/o vaccino ma hai comunque necessità di accedere al GreenPass potrai rivolgerti a noi“: queste sono le frasi che girano sulle varie chat Telegram in merito alla possibilità di entrare in possesso della certificazione verde senza mai essersi sottoposti a vaccinazione o tampone.

“Per ottenere il Green Pass grazie al nostro aiuto non sarà necessario fare alcun tampone, né vaccinarsi e neppure essere guariti antecedentemente dal virus – si continuava a leggere all’interno dei gruppi – . Dovrai essere semplicemente in possesso di una tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento in corso di validità. Riceverai il tuo GreenPass in forma cartacea ed/o digitale, per il materiale cartaceo sarà necessario fornire un indirizzo di recapito. Per il digitale sarà sufficiente fornire un numero di telefono od un indirizzo email”.