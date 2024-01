Sicilia, sequestrate 2 tonnellate di sigarette: erano di contrabbando

Trovate due tonnellate di sigarette di contrabbando in due furgoni durante un controllo delle forze dell'ordine.

Sequestrate due tonnellate di sigarette di contrabbando trovate in due furgoni durante un controllo da parte dei finanzieri del comando provinciale di Palermo. I mezzi si trovavano in via Ernesto Basile quando sono stati bloccati e controllati da una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria, che ha poi trovato 10.000 stecche di sigarette di contrabbando con i marchi Chesterfield e Merit.

Il prodotto è quindi stato sequestrato per impedirne la vendita nel mercato nero, che avrebbe procurato un guadagno di circa 350.000 euro. Per quanto riguarda invece i due conducenti, il 45enne Giuseppe Taormina ed il 31enne Ghennadij Ingrassia, sono stati entrambi arrestati in flagranza di reato con l’accusa di contrabbando e per loro il gip di Palermo ha convalidato il provvedimento cautelare.