Catania FC, rossazzurri scatenati sul mercato: arrivano Sturaro e Monaco

Rossazzurri protagonisti “assoluti” in questa sessione invernale di mercato: in arrivo i due big Sturaro e Monaco.

Quella che fin a qualche giorno fa, veniva considerata solamente un’ipotesi di mercato, ieri sera si è concretizzata: Stefano Sturaro, classe ‘1993, ex Genoa e Juventus (fresco di risoluzione con i turchi del Karagümrük) arriverà nelle prossime ore in città per la firma sul contratto che lo legherà al Catania (contratto che, ricordiamo, sarà legato alle presenze e alla continuità del calciatore sanremese).

Oltre al centrocampista, i rossazzurri hanno messo nero su bianco per l’arrivo del difensore Salvatore Monaco (figlio dell’indimenticabile Gennaro Monaco, volto ben conosciuto in terra etnea) 31enne classe ‘1992 che, dopo essere stato cercato da Grella e company la scorsa estate, ma soprattutto dopo la parentesi negativa vissuta in questa stagione a Potenza, è pronto ad andare a rinforzare ulteriormente la difesa etnea: 2 colpi di altissimo livello per la compagine siciliana, che sta dimostrando a suon di acquisti, di voler rimediare agli errori di mercato della scorsa estate.

Infine, occhi sempre vigili anche per quanto riguarda il mercato in uscita: la dirigenza avrà tempo sino al 31 gennaio per sfoltire la rosa e valutare gli elementi che saranno chiamati ad un’importante prova di maturità nel corso di questo importante e difficile girone di ritorno del campionato di terza serie.