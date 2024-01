Catania FC: dopo la vittoria interna con il Brindisi, urge continuità

Sabato scorso, il Catania FC ha vinto contro il Brindisi. Tra qualche giorno il prossimo appuntamento; nel frattempo le novità.

La vittoria contro i pugliesi di sabato scorso al “Massimino” davanti a ben 16.000 spettatori, in virtù delle reti messe a segno da Di Carmine, Zammarini (quest’ultimo autore di uno strepitoso goal), Costantino (primo punto con la maglia rossazzurra e prima presenza tra le mura amiche) e Chiarella (grande colpo per il numero 31 etneo, prima rete tra i professionisti per il classe ’02), costituisce la prima vera e propria gioia di questo 2024, dopo la brutta e “amara” parentesi in terra calabra contro il Crotone.

I nuovi arrivati

Il Catania FC, ben messo in campo sin dai primi minuti, mostra coraggio e determinazione, elementi sicuramente mancati nel corso delle ultime apparizioni di questo campionato da parte degli etnei. Ottime le risposte da parte dei nuovi arrivati, tra cui Peralta, Cianci, Costantino, Cicerelli, Kontek e Welbeck, autori di un’ottima prestazione, usciti tra gli applausi del pubblico insieme a tutta la squadra.

Un vero e proprio “banco di prova” che, come ribadito spesso dal tecnico Cristiano Lucarelli, servirà a comprendere chi realmente potrà continuare a dare il proprio contributo alla causa rossazzurra e chi, con molta probabilità, sarà destinato a lasciare il club nel corso di questa finestra di mercato invernale.

Dopo le cessioni di Sarao (sponda Siracusa), Lorenzini (approdato al Novara), Maffei (in prestito al Fiorenzuola, alla corte dell’ex Tabbiani), Deli (ceduto alla Casertana), sono ormai certi di lasciare Catania anche De Luca, Livieri, Mazzotta e Marsura che, con molta probabilità, saranno sostituti da altri elementi che la società etnea valuterà nel corso dei prossimi giorni. Parentesi Sturaro: come sottolineato da Lucarelli, il profilo dell’ex giocatore della Juventus, non sembra rientrare nei piani di mercato della società rossazzurra. Scoop di mercato? Si vedrà cosa deciderà il vice presidente Grella insieme al suo entourage.

Il prossimo appuntamento

L’augurio per tecnico e società, ma specialmente per i tifosi è quello di rivedere, nel corso dei prossimi impegni, la stessa grinta e voglia di lottare su ogni pallone, nella speranza di poter risalire la classifica. Prossimo impegno Picerno-Catania sabato 20 gennaio allo stadio “Curcio”, alle ore 20:45.