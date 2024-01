Sturaro al Catania: il nuovo acquisto del club rossazzurro

Catania, Sturaro torna in serie C con la squadra del capoluogo etneo: contratto fino al 2026 e gioia tra i tifosi.

Il centrocampista azzurro, Stefano Sturaro, torna a giocare in Italia con il Catania Football Club in serie C. Il famoso calciatore, protagonista degli Europei 2016, dopo la promozione al Genoa in si era trasferito in Turchia, nella squadra del Faith Karagumruk, ma ad oggi è tornato a giocare in Sicilia fino al 2026.

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro, nato a Sanremo il 9 marzo 1993 – si legge in una nota del club sportivo –. Il centrocampista, che ha partecipato agli Europei del 2016 con la maglia della Nazionale italiana, vanta un palmarès di assoluto prestigio, avendo vinto con la Juventus 4 scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In bianconero, ha disputato anche 17 gare in Champions League, realizzando un gol contro il Bayern Monaco. Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026“.

Vi segnaliamo inoltre che oggi alle 13:30 in via Vittorio Emanuele II 133, il calciatore sarà presente al Catania FC Official store per incontrare i tifosi, come segnalato dalla pagina ufficiale della squadra.