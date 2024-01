Rimini – Catania: etnei a lavoro in vista della semifinale di Coppa Italia

Rossazzurri attesi da un importante match in terra emiliana: Lucarelli a lavoro per preparare la sfida di andata del "Romeo Neri".

Dopo il rinvio della partita di sabato scorso con il Picerno, a causa dell’abbondante nevicata che ha colpito la Basilicata e che, chiaramente, ha reso impossibile la disputa della Ventiduesima Giornata del campionato di Serie C Now, i rossazzurri di mister Lucarelli, sono tornati a lavoro al “Cibalino” ieri pomeriggio per preparare quella che, senza dubbio, può essere considerata una delle più importanti partite di questa stagione, ovvero, la sfida contro il Rimini, che andrà in scena Mercoledì 24 Gennaio alle ore 20:30 allo stadio “Romeo Neri”. Il tecnico rossazzurro suona la carica ai suoi, riconoscendo la grande posta in palio nel caso in cui, gli etnei, dovessero uscire vittoriosi dai due impegni d’andata e ritorno.

Entusiasmo in città

Intanto in città sale sempre di più l’entusiasmo dei tifosi etnei, specialmente dopo lo strepitoso mercato della società etnea, che ha visto approdare in Sicilia una miriade di calciatori, “rivoluzionando” totalmente l’organico, inserendo pedine di assoluto valore, come ad esempio Sturaro (colpaccio e “lusso” per la categoria, con tanto di presentazione e video-spot girato al Massimino, con annessi saluti da parte del patron Pelligra), Monaco (classe ’92, figlio dell’indimenticabile stella rossazzurra Gennaro Monaco che, per manifestare l’amore per la maglia e per la città, ha deciso di indossare la maglia n.46 in onore della storia del calcio catanese), oltre ai vari Celli, Kontek, Peralta, Welbeck, Costantino, Cicerelli e Cianci.

Ma il mercato del Catania non sembra essersi fermato, anzi: la società siciliana sembra essere ormai vicina alla chiusa dell’affare per il centrocampista colombiano classe ’96 Andres Tello, affare che, secondo le ultime notizie, sembrerebbe ormai ai dettagli con i campani del Benevento e, probabilmente, non è escluso che nei prossimi giorni il centrocampista, possa aggregarsi ai nuovi compagni.

Trattativa ancora in corso per quanto riguarda Enrico Brignola, attaccante classe ’99 di proprietà del Catanzaro che, potrebbe decidere di approdare al Catania in prestito, nella speranza di poter trovare più spazio senza perdere il “fiuto” del goal.

Capitolo cessioni: dopo le partenze di Sarao, Livieri, Dubickas, Maffei, Lorenzini, De Luca, sarebbero in procinto di salutare i colori rossazzurri anche Mazzotta, Bocic, Marsura. Seguiranno aggiornamenti.

Infine, prevista una massiccia presenza di tifosi rossazzurri allo stadio Neri di Rimini, pronti a sostenere i propri beniamini, in questo primo appuntamento della semifinale di andata della Coppa Italia Serie C.