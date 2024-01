Catania-Monopoli: al via la vendita dei biglietti

Parte la prevendita per assistere al match casalingo allo stadio Angelo Massimino per la ventitreesima giornata di campionato.

La società rossazzurra, con una nota apparsa sulla propria pagina ufficiale, comunica che, nella giornata di ieri 23 Gennaio 2024, è stata avviata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Monopoli, che vale per la ventitreesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 28 gennaio alle ore 20:45. I biglietti, inoltre, saranno disponibili online ed in tutte le rivendite TicketOne autorizzate.

Si ricorda che sono disponibili i biglietti gratuiti per i diversamente abili: le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniafc.it entro le ore 20:45 di giovedì 25 gennaio. In caso di disponibilità, il mittente riceverà il titolo d’accesso in formato pdf.