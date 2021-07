Catania, scoppia rissa per un parcheggio: tre arresti

In manette tre persone ritenute responsabili di rissa, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri della zona di Piazza Dante hanno arrestato tre catanesi, due uomini di 20 e 27 anni e una donna di 31 anni, in quanto ritenuti responsabili di rissa, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri stavano transitando lungo la Via Plebiscito di Catania, quando la loro attenzione è stata attirata da un assembramento di circa 15 persone che discutevano focosamente tra di loro in merito ad un preteso diritto su un parcheggio. La discussione è poi sfociata in rissa, alla quale i militari hanno cercato di porre fine.

I litiganti hanno però aggredito fisicamente i militari, ma a permettere loro di avere la meglio è stato l’immediato intervento di ben 3 pattuglie di rinforzo e di 2 Volanti della Polizia di Stato, che hanno riportato l’ordine e posto agli arresti domiciliari i tre presso le proprie abitazioni, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.