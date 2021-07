Test Ammissione 2021, boom di posti per Professioni sanitarie

L'emergenza Covid ha aumentato la necessità di impiegati nella sanità. Per questo, il Mur ha stabilito un aumento dei posti disponibili per le lauree delle 22 professioni sanitarie.

Test Ammissione 2021 – Con l’emergenza Covid è aumentata la necessità di impiegati nel settore medico e sanitario e, per questo, si è scelto di aumentare per il prossimo anno accademico il numero di posti disponibili per i corsi di laurea in professioni sanitarie. Il numero non è ancora definitivo, ma rispetto all’anno scorso sul territorio nazionale dovrebbero esserci circa 1400 posti in più.

Test Ammissione 2021: aumentano i posti in Professioni sanitarie

Il decreto provvisorio del Mur, il Ministero dell’Università e della Ricerca, prevede 30.180 posti a disposizione per l’anno accademico 2021/22. Si tratta, però, di un numero provvisorio che potrebbe, in seguito, ridursi per alcune professioni.

Angelo Mastrillo, docente all’Università degli Studi di Bologna e segretario della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni ha infatti spiegato: “La pandemia ha colpito, le regioni hanno chiesto un incremento di posti, l’università ha risposto aumentandolo da 26.600 dello scorso anno ai 30.000 di quest’anno. Il decreto è però provvisorio e i posti verranno ridotti per alcune professioni. Probabilmente alla fine avremo in tutto 1.400 posti in più rispetto allo scorso anno (+5%). In particolare – continua Mastrillo -, per l’anno accademico 2021-2022 attualmente sono previsti 17.133 posti per Infermieri (+ 1.120) numero che non dovrebbe subire modifiche.”

Più posti anche a Medicina e Chirurgia

Questo aumento dei posti disponibili non riguarda soltanto i corsi di laurea in professioni sanitarie. Salgono, infatti, a 14.020 le disponibilità per l’anno accademico 2021/22 nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, con un netto aumento del 7% rispetto al 2020/21 e del 21% rispetto al 2019.



In particolare, a Catania i posti disponibili saranno 400 e a Palermo 475.

Il decreto provvisorio del Mur ha fissato il 14 settembre come data per i test d’ammissione dei corsi di laurea in professioni sanitarie.

I test delle magistrali di Professioni sanitarie sono programmate, invece, per fine ottobre. Il test di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia si svolgerà, invece, il 3 settembre. Infine, a sei giorni di distanza, si terranno i test medicina 2021 in lingua inglese.