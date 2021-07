Il duo comico palermitano I Sansoni in Sicilia con un nuovo show: le tappe

I famosi comici siciliani annunciano le date del nuovo show, che racconterà in giro per l'isola il loro rapporto fraterno con l'ironia che li contraddistingue.

I Sansoni, nome d’arte con cui è generalmente noto il duo comico composto dai palermitani Fabrizio e Federico Sansone, sono pronti a far ridere il proprio pubblico grazie ad un nuovo spettacolo dal titolo I Sansoni (ma non troppo). Andrà ricordato che i due hanno raggiunto le 400 milioni di visualizzazioni in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali.

Il tour: le date e i biglietti

Il tour tutto “siciliano” de I Sansoni partirà proprio dalla città di Palermo. Ecco le altre tappe:

11 Agosto presso Villa Filippina, Palermo;

13 agosto presso Mura Timoleontee, Gela (CL);

17 Agosto presso Arena delle Rose, Castellammare del Golfo (TP);

21 Agosto, Teatro all’aperto “Salvatore Genco”, Mussomeli (CL).

Per quanto riguarda i biglietti, questi saranno disponibili dalle ore 9.30 di martedì 20 luglio sul sito Vivo Concerti.