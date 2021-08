I Sansoni, tour 2021 in Sicilia: aggiunta nuova data

Il noto duo comico palermitano ha aggiunto una nuova tappa al proprio tour in giro per la Sicilia: ecco dove faranno ridere.

I Sansoni sono un duo comico palermitano che è diventato famoso principalmente tramite video divertenti ma significativi pubblicati sul web. Nello specifico, molto spesso i ragazzi componenti il duo hanno strappato delle risate al loro pubblico digitale, lanciando dei messaggi significativi riguardo i pregiudizi e le angherie che i siciliani sono spesso costretti a subire.

Si tratta di Fabrizio e Federico Sansone, “fratelli nella vita e nel lavoro”, come piace a loro stessi definirsi. La coppia sarà presto in tour in giro per la loro amata Sicilia, ma è stata aggiunta una data alle tappe già annunciate.

Il tour: la nuova data e le altre tappe

Alle precedenti tappe già annunciate, è stata adesso aggiunta quella di Triscina di Selinunte (TP), prevista per il 20 agosto 2021 al Teatro Franchi – Ingrassia. Di seguito, la locandina e tutte le date del tour che vedrà l’inizio proprio dalla città di Palermo. I biglietti sono disponibili online sul sito di Vivo Concerti, già a partire dallo scorso 20 luglio.