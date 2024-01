I Sansoni tornano in Sicilia con 2 spettacoli: quando e dove vederli

Ritornano in Sicilia i Sansoni, portando sul palco "Sogno a tempo indeterminato". Ecco dove e quando si terranno gli spettacoli.

I Sansoni tornano in Sicilia con un nuovo spettacolo dal titolo “Sogno a tempo determinato”. Lo show sarà a Catania al teatro Metropolitan venerdì 23 febbraio, mentre sabato 24 febbraio si esibiranno al teatro Golden di Palermo. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Con “Sogno a tempo indeterminato”, i due comici siciliani Fabrizio e Federico Sansone vogliono dar voce alle nuove generazioni, le quali hanno perso la capacità di sognare. I Sansoni interpreteranno tutti gli stereotipi sul futuro dei giovani, sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica. S’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda più difficile: i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”? D’altronde, i due comici sono sempre stati attenti ai temi di attualità e i loro prodotti virali li posizionano tra gli artisti e creator digitali più apprezzati in Italia e con un trend in continua crescita di anno in anno.

I biglietti ancora disponibili e possono essere acquistati su Ticketone.it, presso i botteghini dei teatri, sul sito ufficiale del Metropolitan di Catania e sul sito isansoni.it.