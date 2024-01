“Mare Fuori”, rinviate le date del musical: quando sarà in Sicilia

Il tanto atteso musical "Mare fuori" è stato rinviato a causa di esigenze tecniche. Di seguito le informazioni.

A causa di esigenze tecniche, il musical “Mare Fuori” che si doveva svolgere nei giorni 20 e 21 gennaio 2024 a Ragusa presso il teatro 2000 verrà rinviato. Nello specifico, si procederà nella seguente maniera:

lo spettacolo di giorno 20 gennaio delle ore 21:00 sarà rinviato a venerdì 22 del mese di marzo 2024 alle ore 21:00;

2024 alle ore 21:00; lo spettacolo di giorno 21 gennaio delle ore 17:00 sarà rinviato a sabato 23 marzo alle ore 21:00.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per coloro che non potranno partecipare alla nuova data vi è la possibilità di chiedere il rimborso nel circuito di vendita, dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre giorno 4 febbraio 2024. La produzione si scusa per il disagio arrecato.