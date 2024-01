Bonus mobili 2024: cosa riguarda e come ottenerlo

Bonus mobili 2024: l'agevolazione riguarda anche gli elettrodomestici ed è attiva per l'anno corrente. Di seguito tutti i dettagli su come usufruirne.

Bonus mobili 2024: anche quest’anno verrà erogato l’incentivo fiscale che copre il 50% delle spese di acquisto sostenute durante i lavori edilizi. Di seguito tutti i dettagli sull’incentivo, riguardanti anche le modifiche apportate a quest’ultimo per il 2024.

Bonus mobili 2024: di cosa si tratta

L’aiuto economico è stato introdotto nel 2013 e permette di scontare del 50% le spese per l’acquisto di mobili d’arredo e grandi elettrodomestici. L’agevolazione si estende dalla dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta di riferimento per 10 rate. La detrazione valida per il 2024 scatta nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati a partire dal 1° gennaio 2023. Si parla, però, di 5mila euro, tremila in meno del 2023 e la metà rispetto al 2022.

Bonus mobili 2024: cosa riguarda

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la classe energetica non deve essere inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie ed F per frigoriferi e congelatori. Quanto ai mobili d’arredo, il contributo copre le spese sostenute per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie e comodini, ma anche divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione.

Il bonus può essere esteso nel caso di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di manutenzione ordinaria o straordinaria su parti comuni di condomini, come per esempio la riparazione o la sostituzione di cancelli, portoni oppure grondaie.

Bonus mobili 2024: come richiederlo

L’incentivo può essere ottenuto tramite la presentazione del modello 730 o del modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) con l’aiuto di un CAF o del proprio consulente fiscale in fase di dichiarazione dei redditi. Non si tratta dunque di una vera e propria richiesta in quanto non esiste una domanda: bisogna quindi solo esporre le spese sostenute nell’apposito riquadro della denuncia per ottenere lo sconto fiscale e non pagare metà dell’IRPEF dovuta su quelle spese.

Tuttavia, chi ha intenzione di usufruire del bonus deve comunicare all’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie energia sviluppo economico sostenibile) gli acquisti per alcuni degli elettrodomestici per i quali si può usufruire dell’agevolazione, compilando il modulo reperibile sul sito dell’Agenzia.