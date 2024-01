Stipendi pubblica amministrazione, ci sono novità: si iniziano a pagare gli arretrati del 2023. Di seguito una guida con il calendario dei pagamenti.

Stipendi pubblica amministrazione: sono stati emessi già i primi pagamenti dell’anno e, inoltre, stanno iniziando ad arrivare i pagamenti degli arretrati del 2023. Lunedì 15 gennaio è la volta dell’emissione urgente, ma ecco qui di seguito il calendario degli stipendi ed il resoconto dei dipendenti a cui devono essere pagati gli arretrati; una completa guida per non perdere le date più importanti di gennaio 2024.

Stipendi pubblica amministrazione: arrivano i primi pagamenti

I dipendenti della pubblica amministrazione stanno per ricevere il loro primo stipendio del 2024. Lo scorso mese, in dicembre, si era verificato un anticipo con pagamenti dal 14 al 16. Secondo quanto comunicato da NoiPA, l’emissione speciale è stata anticipata per i docenti precari, che non ricevono lo stipendio da quattro mesi.

Stipendi pubblica amministrazione: gli arretrati

Finalmente sono stati sbloccati i pagamenti degli insegnanti precari e l’operazione riguarderà tutti i mesi arretrati del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole. Si stimano circa 70mila docenti e lavoratori per personale Ata che non hanno percepito lo stipendio da settembre a dicembre 2023, ma che ora vedranno finalmente sbloccata la situazione.

Stipendi pubblica amministrazione: il calendario dei pagamenti

Di seguito le date per l’erogazione degli stipendi: