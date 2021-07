Caro voli per tornare in Sicilia: arrivano sconti per fuorisede e altre categorie

Come richiesto dal sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture, arrivano le "tariffe sociali", ecco chi ne potrà usufruire.

Dopo un ulteriore anno segnato dal Covid, sono moltissimi gli studenti fuorisede che hanno in programma di tornare al Sud dai propri cari: tuttavia, la stagione estiva comporta spesso biglietti aerei dai prezzi esagerati.

Anche le compagnie low-cost non convengono in questo periodo. Si pensi che per viaggiare da Milano Bergamo a Palermo, andata e ritorno, con Ryanair si può arrivare a spendere a 741 euro.

La buona notizia, però, come scrive Fabio Giuffrida su Open, è che, entro fine luglio, dovrebbe essere operativa una piattaforma destinata a generare sconti del 30% per tutti i voli “acquistati da e per Palermo e Catania”. Tale novità è stata confermata alla testata in questione da fonti autorevoli del Ministero dei Trasporti.

Si esplicita, però, che queste agevolazioni verranno riservate soltanto ad alcune categorie di fuorisede con residenza nella Regione Siciliana.

Le categorie coinvolte

Come già anticipato, non tutti potranno usufruire di queste “tariffe sociali”. Nello specifico, le categorie coinvolte sono:

studenti universitari fuori sede;

disabili gravi;

lavoratori con sede di lavoro fuori dalla Sicilia e con un reddito inferiore ai 20 mila euro annui;

euro annui; i soggetti che hanno bisogno di spostarsi per ragioni sanitarie (e che comunque presentino un reddito inferiore ai 20 mila euro annui);

Come usufruire delle “tariffe sociali”

Secondo quanto riportato sempre da Fabio Giuffrida di Open, la piattaforma già citata dovrebbe essere operativa già a fine mese. Per poter utilizzare gli sconti da subito basterebbe registrarsi, così da poter generare il codice sconto che verrà applicato direttamente in fase di acquisto del biglietto sul portale della compagnia aerea scelta. Tra le compagnie che aderiranno all’iniziativa ci sarebbero Alitalia e Blue Air, seguite anche da compagnie low-cost.